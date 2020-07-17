Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından Arda Turan haberleri hakkında açıklama yayınlandı. Sarı kırmızılı ekip "Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in, Arda Turan transferi için görüştüğüne dair yapılan haber hayal ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, bugün resmi siteden bir açıklama yaparak Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında bir toplantının yapılmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;



Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.

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