17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2020

Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından haberleri hakkında açıklama yayınlandı. Sarı kırmızılı ekip " ile 'in, Arda Turan transferi için görüştüğüne dair yapılan haber hayal ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Kulübü, bugün resmi siteden bir açıklama yaparak transferi konusunda Başkan ve arasında bir toplantının yapılmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve konuşması gerçekleşmemiştir.

Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi! Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi!
Monaco'da Onyekuru sürprizi! Monaco'da Onyekuru sürprizi!
Cimbom'un gözdesi imzayı attı! Cimbom'un gözdesi imzayı attı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör