12 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan yerli operasyonu! 3 yıldız birden...

G.Saray'dan yerli operasyonu! 3 yıldız birden...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Galatasaray, yabancı kuralının değişmesiyle türk yıldızlara yöneldi. Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılar, , ve 'i de transfer ederek kadroyu zenginleştirecek.

Kulüpler 'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak. Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran Galatasaray, bu nedenle Türk futbolculara yöneldi. Sarı-kırmızılılar; Sivas ile kontratı 3 maç sonra bitecek Emre Kılınç ve Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalamıştı. Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan Arda ile de imzalayacak.

CANER'E 2+1 YIL

Cimbom'un eski oyuncusu 'nın ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor. ile son maçlarına çıkan de tam 11 yıl sonra Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. 2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cimbom böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek.

ÖZÜNE DÖNÜYOR

Kadroya katılması beklenen 5 futbolcunun geçmişte bir şekilde Galatasaray ile yolu örtüştü. Arda ve Semih'i altyapıdan çıkaran Cimbom, Caner'i de 2009'da 1 yıllığına kiralamıştı. Oğulcan Çağlayan 2013'de altyapıya gelse de yetiştirme bedeli ödenmediği için Bursa'ya dönmüştü. 2014'te ise Emre Kılınç, Bolu'dayken gelecekti fakat kulübü vazgeçmişti.

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