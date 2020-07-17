Real Madrid şampiyon oldu! Dikkat çeken Galatasaray detayı
İspanya La Liga devi Real Madrid, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve kulüp tarihinde 34. kez şampiyon oldu. Eflatun-beyazlıların şampiyonluğuna geniş yer ayıran dış basın, Zinedine Zidane ile ilgili analiz yaparken Galatasaray ayrıntısına da yer verdi.
İspanya La Liga'da 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, kupayı kaldırdı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.
Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.
"ZIDANE'IN KADERİ GALATASARAY MAÇLARINDA DEĞİŞTİ"
Bu arada Fransa basını Real Madrid'in şampiyonluğuna geniş yer ayırırken, L'Equipe eflatun-beyazlı ekibin hocası Zinedine Zidane için ayrı bir parantez açtı. Sezonda inişli çıkışlı bir grafik sergilenmesine rağmen mutlu sona ulaşan Fransız çalıştırıcı için hazırlanan haberde, "Ekim ayında Real Madrid'den ayrılma noktasına gelen Zidane'ın kaderi, Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra değişti" ifadelerine yer verildi.
Bilindiği gibi Galatasaray, Devler Ligi'nde İspanyol ekibiyle aynı grupta yer almıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç Real'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Santiago Bernabeu'daki mücadelede ise temsilcimiz rakibine 6-0 mağlup olmuştu.
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