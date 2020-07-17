Fernando'nun aklı Türkiye'de! "Türkler gibi futbolu yaşayan yok"

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Fernando Reges, dikkat çeken ifadeler kullandı. Brezilyalı yıldız Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için "Dünyanın en iyisi" derken, "Türkler gibi futbolu yaşayan yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'ya 4.5 milyon Euro karşılığında gönderdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, ülkesinde verdiği röportajda sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fox Sports'un Brezilya edisyonuna konuşan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinden övgüyle söz ederek şunları dile getirdi:

Vila Nova'da Goias'a karşı, Porto'da Benfica'ya karşı, Manchester City'de United'a karşı, Sevilla'da Betis'e karşı oynadım ama Türklerin derbileri yaşama biçimleri çok farklı. İspanyollar, İngilizler ya da Brezilyalılar gibi değiller, bir tutku olarak görüyorlar. Eğer Galatasaray'ın bir futbolcusuysanız ve ligde iyi oynuyorsanız, yolda yürümeniz imkansız. İnsanlar fotoğraf çekilmek ve size sarılmak istiyor. Bunun bir açıklaması yok. Bambaşka bir şey. Derbiyi kazandığınızda olanları anlatamam. Brezilya'da ya da herhangi bir yerde futbolu Türkler gibi yaşayan taraftarlar olduğunu düşünmüyorum.

Galatasaray'da daha önce forma giyen Felipe Melo ve Taffarel gibi isimlerin kulüp tarihinde önemli bir miras bıraktıklarını dile getiren Fernando, sözlerine şöyle devam etti:

Porto'da çok fazla Brezilyalı oyuncu kulüp tarihine damga vurduğu için orada iyi karşılanıyorsunuz. Manchester City'de pek fazla yok. Galatasaray'da da Felipe Melo ve Taffarel gibi isimler kulüpte önemli bir iz bırakmış. Bu nedenle 'Ben Brezilyalıyım" deyince, insanlar sizi bağrına basıyor ve her zaman size iyi davranıyorlar.





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