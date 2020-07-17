Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Yaz transfer döneminde büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, transferlere kaynak oluşturmak için takımda yüksek maaş alan isimlerden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmaya sıcak bakıyordu. Cezayirli oyuncudan sarı-kırmızılı takıma bu konuda flaş bir talep geldi. İşte detaylar...