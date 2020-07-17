17 Temmuz 2020, Cuma

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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Yaz transfer döneminde büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, transferlere kaynak oluşturmak için takımda yüksek maaş alan isimlerden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmaya sıcak bakıyordu. Cezayirli oyuncudan sarı-kırmızılı takıma bu konuda flaş bir talep geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 10:29
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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni sezon öncesi transfer hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Faslı futbolcu Younes Belhanda'dan sonra Sofiane Feghouli'de de sarı-kırmızılı kulübün elini kolunu bağlayan benzer bir gelişme yaşandı.

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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Sabah'ta yer alan habere göre Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'daki sonunu hazırlayan Feghouli, 10 gün önce yönetim tarafından satış listesine koyuldu ve Cezayirli yıldıza "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Katar kulüpleri ile temasa geçtiği öğrenilen Feghouli, kendisine bonservis ödeyecek takım bulamadı.

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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a flaş talep! Bunu kimse beklemiyordu

Feghouli için istekli olan Katar kulüpleri, 30 yaşındaki oyuncuya transfer için Galatasaray'dan bonservisini alıp serbest kalma şartı koştu. Cezayirli yıldız da sarı-kırmızılılara, "Bonservisimi bedava verin, yoksa gitmem" dediği belirtildi.

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