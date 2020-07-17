17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a süper golcü! Terim çok istiyor

Galatasaray'a süper golcü! Terim çok istiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken radara Portekiz Ligi'nden bir golcü takıldı. Portekiz ekibi Paços Ferreira’da top koşturan 26 yaşındaki santrforla masaya oturuldu. Bu sezon 34 maçta 11 gol, 2 asistle oynayan Brezilyalı yıldız hazır...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken radara Portekiz Ligi'nden bir golcü takıldı. Geçtiğimiz günlerde acil olarak toparlanan yönetim, scout ekibinin yıl boyunca araştırdığı isimleri masaya yatırarak görüşmelere başladı. Daha önce Portekiz'in Chaves ekibinden Marcao'yu getiren scout ekibi, Paços Ferreira forması giyen Douglas Tanque'yi buldu. 'in talebiyle Galatasaraylı yöneticiler de 26 yaşındaki Brezilyalı golcüyle ilk temasını kurdu.

ŞUTLAR MERMİ GİBİ

30 Haziran 2021'de kontratı bitecek olan Tanque'yi Fatih hocanın çok istediği ve listesinin en üst sıralarında bulunduğu öğrenildi. Bu sezon çıktığı 34 maçta 11 gol, 2 asistle oynayan Tanque'nin tarzı futbolu bırakan eski İnterli yıldız Adriano'ya benziyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Tanque, ikili mücadelelerde kolay kolay yıkılmıyor. Kafa toplarına hakim olan ve gollerin birçoğunu bu şekilde atan 1.88'lik santrfor, uzaktan şutlarla da rakip kalecileri zorluyor.

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Eksi yönleri neler?

hayatına Brezilya'da başlayan Tanque'nin en üst düzey oynadığı lig şu anda top koşturduğu Portekiz Ligi. Büyük arenalarda boy göstermeyen 26 yaşındaki futbolcunun tecrübe eksikliği bulunuyor. Ayrıca fizik yapısı nedeniyle kontratak futboluna yatkın değil.

Futbol hayatına Brezilya'da başlayan Tanque'nin en üst düzey oynadığı lig şu anda top koşturduğu Portekiz Ligi. Büyük arenalarda boy göstermeyen 26 yaşındaki futbolcunun tecrübe eksikliği bulunuyor. Ayrıca fizik yapısı nedeniyle kontratak futboluna yatkın değil.

Son vuruşları çok kuvvetli bir futbolcu olan Tanque, tam bir zamanlama makinesi. 26 yaşındaki santrfor, kafa toplarında harika vuruşlar çıkarıyor. Ceza sahası içinde çok iyi pozisyon alan Brezilyalı santrfor, çektiği sert şutlarla rakip kalecilerin korkulu rüyası oluyor.

İSTİKRAR ABİDESİ
Tanque'nin hiç sakatlanmaması da kendisini cezbedici kılıyor. Bu sezon sadece bir kez sakatlanan Tanque, iki maç kaçırdı. Kart da görmeyen Tanque, cezalı duruma düşmedi. Galatasaray bu sezon Falcao (22 maç) ve Andone'dan (15 maç) sakatlıkları nedeniyle çok az faydalandı. Tanque ise 34 maça çıktı.

Kulübüyle 30 Haziran 2021'e kadar kontratı bulunan Tanque için çok cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. (Fotomaç)

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