17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Monaco'da Onyekuru sürprizi!

Monaco'da Onyekuru sürprizi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

ile kiralık sözleşmesi sona eren ve 'ya geri çağırılan kanat oyuncusu , Fransız ekibi tarafından hazırlık maçı kadrosuna alınmadı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , ocak ayında 'a kiraladığı 'yu 'in bitmesine 5 hafta kala apar topar geri çağırmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onyekuru, ''Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

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KADROYA ALINMADI!

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cercle Brugge ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi.

Bu karar Türk ve Fransız taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırma sebebi sorgulanmaya başlandı.

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