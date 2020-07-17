17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Göztepe maçına hazır!

Galatasaray Göztepe maçına hazır!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında yarın sahasında 'yi konuk edecek. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.

, Süper Lig'in 33'üncü haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Devam eden bölümde gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı.


Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip, yarın oynanacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi! Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname hamlesi!
Monaco'da Onyekuru sürprizi! Monaco'da Onyekuru sürprizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör