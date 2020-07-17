Galatasaray Göztepe maçına hazır!
Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Devam eden bölümde gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip, yarın oynanacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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