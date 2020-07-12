12 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Gençlere gün doğdu

Gençlere gün doğdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Cimbom'un kadrosunda bulunan genç isimlere yabancı kısıtlaması nedeniyle şans doğdu.

Cimbom'un kadrosunda bulunan genç isimlere yabancı kısıtlaması nedeniyle şans doğdu. A takım kadrosunda bulunan ve maçlara çıkan Emin Bayram ile Yunus Akgün dışında Gökay Güney, Abdussamed Karnuçu, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş ve Atalay Babacan gibi isimler 'den forma bekleyecek.

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