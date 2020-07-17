Adolfo Gaich CSKA Moskova ile anlaştı
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Adolfo Gaich'ten sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Arjantinli santrfor, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla anlaştığını duyurdu.
Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Adolfo Gaich'ten sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Arjantinli santrfor, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla anlaştığını duyurdu.
Adı Galatasaray'la anılan Arjantinli santrfor Adolfo Gaich, kariyerine Rusya'da devam edeceğini açıkladı.
21 yaşındaki golcü oyuncu, CSKA MOskova ile her konuda anlaşmaya varırken, Rus kulübünün bu transfer için San Lorenzo'ya 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
"HARİKA BİR TAKIMA GİDİYORUM"
Gaich, CSKA'ya transferiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Harika bir takıma gidiyorum. Önce Rusya'ya gitmek ardından Avrupa Ligi'nde mücadele etmek, kariyerim için iyi bir ilk adım olacak." dedi.
Arjantinli forvetle Galatasaray'ın yanı sıra Roma ve Milan da ilgileniyordu.
Adolfo Gaich, bu sezon takımı San Lorenzo ile 13 resmi maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi..
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