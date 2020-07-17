17 Temmuz 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim kararını verdi! Emre Çolak...

Terim kararını verdi! Emre Çolak...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

ile yollarını ayıran milli futbolcu 'ın Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu , 29 yaşındaki oyuncuya onay vermedi.

Galatasaray'da 'ın takıma geri dönmesine 'den olumsuz cevap geldiği öğrenildi.

İspanyol ekibi Deportivo ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan milli futbolcunun menajeri aracığıyla Galatasaray'a haber yolladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Emre Çolak boş sözleşmeye imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim'i ikna edemediği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede, "Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusunda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

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