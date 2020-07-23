Galatasaray sezonun son maçı için Antalya'da
Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı bu şehre gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşma, yarın Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Sarı kırmızılılar yarınki maç için saat 12.05'te havayoluyla Antalya'ya gitti. Teknik direktör Fatih Terim, beraberinde yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin, Necati Ateş ile birlikte havalimanından çıkış yaptı. Fatih Terim ve yardımcıları özel minibüse, sarı kırmızılı futbolcular ise takım otobüsüne bindi.
Havalimanına az sayıda gelen sarı kırmızılı taraftar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirip, forma imzalattı. Sarı kırmızılıları taşıyan otobüs takımın kamp yapacağı otele hareket etti.
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