İlk aday Volkan

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına Volkan Babacan yazıldı.

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına Volkan Babacan yazıldı. Başakşehir ile sözleşmesinin son senesine giren 31 yaşındaki file bekçisi ile 3 hafta sonra masaya oturulacak. A Milli Takım formasını ilk kez Fatih Terim döneminde giyen yıldız kalecinin Cimbom'a sıcak baktığı biliniyor. İki sezondur yerini Mert Günok'a kaptıran Volkan bu sezon sadece 4 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda 1 gol yerken, 3'ünde kaleyi kapatmayı başardı.

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