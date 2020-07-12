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GALATASARAY

İlk aday Volkan

İlk aday Volkan
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına yazıldı.

Muslera'nın sakatlanmasıyla birçok kaleci ismi gündeme gelirken Galatasaray'da listenin ilk sırasına yazıldı. Başakşehir ile sözleşmesinin son senesine giren 31 yaşındaki file bekçisi ile 3 hafta sonra masaya oturulacak. A Milli Takım formasını ilk kez döneminde giyen yıldız kalecinin Cimbom'a sıcak baktığı biliniyor. İki sezondur yerini 'a kaptıran Volkan bu sezon sadece 4 maçta forma giydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda 1 gol yerken, 3'ünde kaleyi kapatmayı başardı.

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