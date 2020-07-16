Galatasaray'da erken seçim olacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı

Süper Lig'de corona virüsü salgınının ardından yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da erken seçime gidileceği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, erken seçim iddialarıyla ilgili konuştu.

Galatasaray'da birçok yöneticinin 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçiminin erkene alınması yönünde genel kurula görüş bildirdiği öne sürülmüştü. Başkan Mustafa Cengiz erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi.



Skorer'in haberine göre, Galatasaray'da, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın başını çektiği grup, kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi.

Üst üste ameliyat geçiren, buna rağmen Galatasaray'daki görevlerinden bir an olsun el çekmeyen Başkan Mustafa Cengiz, seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi.

Cengiz, "Sağlığım yerinde. Galatasaray'da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk, bunu yapacağız" diye konuştu.

"NEDEN SEÇİME GİRSİN?"

Sarı-kırmızılıların kurullarıyla yapılan toplantıda da "göreve devam" sinyali veren Başkan Mustafa Cengiz'e diğer yöneticiler de destek verdi.

Ancak Albayrak ve Günay gibi güçlü isimlerin yoğun baskısı karşısında Cengiz'in nasıl bir direniş göstereceği merak konusu... Başkana yakın isimler, "Başkanın sağlık verileri iyiye gidiyor. Neden seçime girsin? Gemiyi en son kaptan terk eder" dedi.

DİĞER