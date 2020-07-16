Galatasaray Göztepe maçına hazırlanıyor!

Galatasaray hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların antrenmanı 1.5 saat sürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.





Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın akşamüstü yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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