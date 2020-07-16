16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Mandzukic için en önemli aday Fiorentina

Yıldız golcüden G.Saray'a kötü haber! İmzayı atıyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Adı bi süredir Galatasaray ile anılan 'den kötü haber geldi. Katar ekibi Al Duhail'le yollarını ayıran yıldız futbolcunun İtalyan ekibine yakın olduğu iddia edildi. Mor menekşeler Hırvat yıldıza 3 milyon euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail'in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic'e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.

Fiorentina, Mandzukic'e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic'in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.

Adı 'den de birçok ekiple de anılan Mandzukic ile Inter'in de yakından ilgilendiği belirtildi.

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