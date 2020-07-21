21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

Göztepe maçı sonrası kariyerini sonlandırdığını açıklayan Kaptan , yaptığı son antrenmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray Kaptanı , Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası futbolu bıraktığın açıklamıştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana son kez katıldı ve yeşil sahalara noktayı koydu. Takım arkadaşları idman sonrası tecrübeli oyuncuyu havalara atarak sevgi gösterisinde bulunurken duygusal anlar yaşandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
PFDK sevkleri açıklandı! Vedat Muriqi... PFDK sevkleri açıklandı! Vedat Muriqi...
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Sergen Yalçın'ın gözdesiydi
G.Saray'dan flaş karar! Babel... G.Saray'dan flaş karar! Babel...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör