16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a 24'lük gol makinesi! 31 maçta 30 gol

Cimbom'a 24'lük gol makinesi! 31 maçta 30 gol
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Sezon başında kadrosuna kattığı ve 'den istediği katkıyı alamayan , bu kez forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Wolfsberger forması giyen İsrailli golcü Shon Weissman'ın transferi için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar sezona , ve rotasyonu ile girmişti. Burada en çok bel bağlanan isim Kolombiya'nın dünyaca ünlü yıldızı Falcao olmuştu ancak güvenilen dağlara kar yağdı. Bu sezon tam 20 maç kaçıran, Şampiyonlar Ligi ve derbilerin çoğunda forma giyemeyen Falcao'nun yokluğunda Andone de sakatlık yaşadı. Adem Büyük 7 gollük katkı verse de gelecek sezon için bu bölgede hata yapmak istemiyor. Bunun için de hem devamlılığı olan hem de durmadan gol atan birini arıyordu. O ismi buldu: Shon Weissman.

TERİM ONAY VERDİ: TAM CEZA ALANI GOLCÜSÜ

Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın kanca attığı Shon Weissman için scout ekibinden rapor istendi. Olumlu rapor geldi. 'in de onay vermesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim 24 yaşındaki golcünün menajeri ile temasa geçildi. Wolfsberger'de bu sezon yıldızı parlayan ve tam bir ceza sahası golcüsü olan Shon Weissman ile Celtic de yakından ilgileniyor. Cimbom yüksek bir rakama çıkmadan bu transferi noktalamayı hedefliyor. Galatasaray forvet transferini sadece Shon ile tamamlamayacak. Ali Yavuz Kol ve Adem Büyük de rotasyonda olacak. Mbaye Diagne'nin durumuna göre bir isim daha gelecek.

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