16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı yerli rotasyonunu tamamladı

Barış Ermiş Galatasaray'da
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda, iç transfer çalışmaları kapsamında 5 oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.İşte detaylar..

Açıklamada, son olarak TOFAŞ forma giyen tecrübeli oyun kurucu , geçen sezon MZT Skopje'de oynayan Ragıp Berke Atar, alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Eray Aydoğan ile son iki sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alan ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Türk oyuncular Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da sözleşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir. ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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