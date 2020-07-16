16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao ve Lemina’ya güle güle

Falcao ve Lemina’ya güle güle
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'da teknik direktör gelecek sezon için 'güvenilir' isimler arıyor. İmparator, müzmin sakat ikili ve Mario Lemina'yı önümüzdeki sezon kadro planlamasında düşünmüyor.

Deneyimli çalıştırıcı bu sezon kiralık oynayan Lemina için kulübü Southampton ile yeni bir görüşme yapmayacak. Sezon sonu Gabonlu oyuncu, İngiliz ekibine geri dönecek. Bu sezon 20 maç kaçıran Falcao da istenmiyor. Aslan herhangi bir bedel elde etmeden Kolombiyalı forvetin 7 milyon euro'yu aşan maliyetinden kurtulmak istiyor.

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