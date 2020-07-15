16 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan "evinize dönün" mesajına flaş yanıt!

Evinize dönün mesajına flaş yanıt!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun eşi , bir taraftarın sosyal medyadan kendisine gönderdiği "Evinize dönün" mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını verdi.

'ın sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı 'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.

Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi 'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

"GELECEK SEZON BURADAYIZ"

Taron ayrıca yine bir taraftarın "Gelecek sezon burada kalacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki" yanıtı verdi.


Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek! Belhanda'dan yönetimi şaşırtan istek!
Anlaşma sağlandı! Sözleşmesi uzatıldı Anlaşma sağlandı! Sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig'in yıldızı için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray... Süper Lig'in yıldızı için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör