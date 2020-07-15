Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan "evinize dönün" mesajına flaş yanıt!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bir taraftarın sosyal medyadan kendisine gönderdiği "Evinize dönün" mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.

Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

"GELECEK SEZON BURADAYIZ"

Taron ayrıca yine bir taraftarın "Gelecek sezon burada kalacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki" yanıtı verdi.





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