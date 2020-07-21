Cicaldau gündemde

Hem Michael Seri hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda Galatasaray'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan Alexandru Cicaldau geldi.

Hem Michael Seri hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda Galatasaray'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan Alexandru Cicaldau geldi… 23 yaşındaki Rumen oyuncunun peşinde Sampdoria'nın da bulunduğu bildirildi. Cicaldau'nun menajerlik haklarını İtalya'dan bir şirkete vermesi, Galatasaray için dezavantaj olarak değerlendirildi. Ancak yine de girişimler devam edecek.

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