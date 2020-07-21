21 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Cicaldau gündemde

Cicaldau gündemde
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2020

Hem Michael Seri hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda Galatasaray'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan Alexandru Cicaldau geldi.

Hem Michael Seri hem de Lemina'nın ayrılacağı ortamda Galatasaray'da gündeme Romanya'nın Criavo takımında oynayan Alexandru Cicaldau geldi… 23 yaşındaki Rumen oyuncunun peşinde Sampdoria'nın da bulunduğu bildirildi. Cicaldau'nun menajerlik haklarını İtalya'dan bir şirkete vermesi, Galatasaray için dezavantaj olarak değerlendirildi. Ancak yine de girişimler devam edecek.

G.Saray'a transferde kötü haber! Resmi imzayı attı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a transferde kötü haber! Resmi imzayı attı G.Saray'a transferde kötü haber! Resmi imzayı attı
Transfer savaşında ikinci raunt! İşte hedefteki isim Transfer savaşında ikinci raunt! İşte hedefteki isim
Teknik ekibe sürpriz isim! Selçuk İnan'ın ardından... Teknik ekibe sürpriz isim! Selçuk İnan'ın ardından...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör