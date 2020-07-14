14 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. İkinci yarıya 8'de 8 yaparak başlayan Cimbom, corona virüsü arasından en çok etkilenen kulüp olmuş ve aradan sonra çıktığı 6 maçta 2 beraberlik 4 yenilgi alarak yarışa havlu atmıştı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarına gitme şansını da zora sokarken, gelecek yabancı kuralıyla birlikte ilk 11'de oynayabilecek yerli isimleri gündemine aldı. Bu kapsamda 5 isimle görüşen ve bazı isimlerle prensip anlaşmasına varan Galatasaray, gündemine ezeli rakibinin yıldızını da aldı. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer harekatları ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 14.07.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 13:13
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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren ve Galatasaray, iddialı bir kadro kurmuştu.

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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...

Ligin ilk yarısı ortalama bir performans gösteren sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında bambaşka bir performans göstermişti.

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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...

8'de 8 yaparak ikinci yarıya başlayan Cimbom, pandemi nedeniyle lige ara verilmesiyle birlikte ritmini kaybetmişti.

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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...

12 Haziran'da corona virüsü arası sona eren Süper Lig'de, Aslan çıktığı 6 maçta galibiyet yüzü görememiş ve 2 beraberlik 4 yenilgi almıştı.

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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...

Ligde de 8 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim dönemindeki en kötü dönemini yaşıyor.

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