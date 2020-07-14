14 Temmuz 2020, Salı
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Galatasaray'da transferde yerli harekatı başlıyor! 5 isim ve ezeli rakibin yıldızı...
Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. İkinci yarıya 8'de 8 yaparak başlayan Cimbom, corona virüsü arasından en çok etkilenen kulüp olmuş ve aradan sonra çıktığı 6 maçta 2 beraberlik 4 yenilgi alarak yarışa havlu atmıştı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarına gitme şansını da zora sokarken, gelecek yabancı kuralıyla birlikte ilk 11'de oynayabilecek yerli isimleri gündemine aldı. Bu kapsamda 5 isimle görüşen ve bazı isimlerle prensip anlaşmasına varan Galatasaray, gündemine ezeli rakibinin yıldızını da aldı. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer harekatları ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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