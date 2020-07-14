14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray yabancı sınırının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu

G.Saray'dan Tahkim'e yabancı sınırı itirazı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yabancı sınırının iptali için 'na başvurduklarını açıkladı.

Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF 'na başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

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