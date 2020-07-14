Galatasaray yabancı sınırının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurdu

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yabancı sınırının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurduklarını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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