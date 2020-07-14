Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da başkan Nihat Tazearslan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Dinçarslan, sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan ile görüştüklerini söyleyerek "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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