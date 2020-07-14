14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın elini kolunu bağladı! İşte Maicon'un gizli planı

Cimbom'un elini kolunu bağladı! İşte Maicon'un gizli planı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

Galatasaray, ’dan Brezilyalı stoper için 3 milyon Euro talep etti. Ancak Maicon yeni yabancı kuralı ve FFP kıskacındaki sarı-kırmızılıların durumundan faydalanıp, serbest kalmak ve imza parası almak istiyor.

Değişen yabancı kuralının yanı sıra Finansal Fair Play kuralları Galatasaray yönetimini zora soktu. Yeni sezon öncesi kadrosundaki yabancılardan kurtulmak zorunda olan Aslan'da Maicon krizi patladı. Sabah'ın haberine göre Suudi Arabistan kulübü , geçen sezon kiraladığı Brezilyalı stoperin bonservisini istediği Galatasaray'dan "3 milyon Euro" cevabını aldı. Ancak Al Nasr henüz geri dönüş yapmadı. 31 yaşındaki futbolcu ise son gelişmeleri lehine kullanmak için harekete geçti.

İMZA PARASININ PEŞİNDE
Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor. G.Saray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil. Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da G.Saray'ın elini hayli zayıflatıyor.

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