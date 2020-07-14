14 Temmuz 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray tepetaklak

Galatasaray tepetaklak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2020

G.Saray tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Salgın öncesi ve sonrası futbolu adeta gece-gündüz gibi değişen sarı-kırmızılıların istatistikleri de felaket

'de son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Aslan, hat-trick yapmak istiyordu ancak birçok faktörden yarışın dışında kaldı. Yanlış kadro mühendisliği, pahalı yıldızların sahadan çok günlerini revirde geçirmeleri, takım içi arkadaşlığın bir türlü sağlanamamasına hakem kararları da eklenince Cimbom bu sezon yarış dışı kaldı. Sarı-kırmızılıların bu kötü sezonu rakamlara da yansıdı. Koronavirüs öncesi müthiş form tutan Aslan, salgın sonrası ise sahada yoktu.

ÜÇ MAÇTIR MAĞLUP OLUYOR

GALATASARAY'ın geçirdiği kötü sezon rakamlara da yansıdı. Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı da kaybetti. Bu 2011'de Mart-Nisan'daki 4
mağlubiyetlik seriden beri en kötüsü. , teknik direktörlük kariyerinde ilk defa 8 karşılaşma üst üste kazanamadı. Ankaragücü'ne karşı 19. maçta ilk kez kaybetti. Virüs öncesi 50 puanla, Trabzospor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde bulunan Cimbom 6 haftada tepetaklak oldu. Sırasıyla şampiyonluk, Devler Ligi iddialarını yitirdi.

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KRİTİK TOPLANTI

Galatasaray'da normalde salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısı 1 gün önceye çekildi. Başkan kurmaylarını Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda topladı. Önemli toplantıda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yöneticiler katıldı. Denetim, Sicil ve Disiplin Kurulları da toplantıda yer aldı. Ana gündem maddesi takımın kötü gidişatı oldu.

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