13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala kulüpler transfer çalışmalarını hız vermiş durumda... Bu kapsamda Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de rakip olurken, sarı-lacivertli takım Cimbom'un elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapmıştı. Bu transferin rövanşını almak isteyen sarı-kırmızılılar, Kanarya'nın gündeminde olan ismi listesine aldı. Aslan'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için yönetim önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 13.07.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 12:39
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

Süper Lig'de gelecek sezon zirve yarışı verecek olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına havlu atmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

İlk yarıda istediği performans sergileyemeyen, ikinci yarıda aldığı üst üste galibiyetlerle zirve yarışına giren Cimbom ise corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

Gelecek sezon aynı hataları tekrarlamak istemeyen iki takım, transfer çalışmalarına erkenden başlamış ve Vedat Muriqi'nin ardından Mert Hakan Yandaş transferinde de karşı karşıya gelmişti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

Corona virüsü pandemisi öncesi Emre Kılınç ile birlikte Mert Hakan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncunun transferinde pürüz çıkmıştı.

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