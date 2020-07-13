Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Fatih Terim bizzat istedi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala kulüpler transfer çalışmalarını hız vermiş durumda... Bu kapsamda Fenerbahçe ve Galatasaray transferde de rakip olurken, sarı-lacivertli takım Cimbom'un elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapmıştı. Bu transferin rövanşını almak isteyen sarı-kırmızılılar, Kanarya'nın gündeminde olan ismi listesine aldı. Aslan'ın teknik direktörü Fatih Terim'in de çok istediği oyuncu için yönetim önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 12:39 ABONE OL