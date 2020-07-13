Galatasaray'da büyük kayıp! 18 milyon...
Son olarak Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray, sadece puan olarak değil maddi olarak da kaybetti. Sarı-kırmızılılar son 8 haftada galip gelemezken, maddi kayıp 18 milyon liraya ulaştı.
Son 8 maçta sadece 4 puan toplayan sarı-kırmızılıların maddi kaybı da bir hayli fazla… TFF'den puan primi olarak her galibiyet için yaklaşık 3 milyon TL kazanılırken Galatasaray son 8 maçtaki kayıpları ile 18 milyon TL'yi kasasına koyamadı. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerdeki gibi mali açıdan Galatasaray'da da sorunlar yaşanırken bu kayıplar da yönetimin elini kolunu bağladı...
KALE DÜŞTÜ! 6 MAÇTA 14 GOL
Kaptan Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılıların kalesi de düştü… Sezonu kapatan Uruguaylı file bekçisinin yokluğunda formayı devralan genç eldiven Okan Kocuk, 6. maçında 14. golü de dün ağlarında gördü. (Fanatik)
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