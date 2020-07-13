13 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda için sıkı pazarlık! İki kulüp İstanbul'a geldi...

Belhanda için sıkı pazarlık! İki kulüp İstanbul'a geldi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri Faslı yıldızı transfer etmek için Galatasaray ile masada...

Yeni sezonda Younes ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Katar kulüpleri ile masada... Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail... Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR

Arap medyasının haberine göre G.Saray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.

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1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

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