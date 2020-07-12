Mbaye Diagne'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Trezeguet...

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından kanat bölgesini güçlendirmek için harekete geçen Galaatsaray'da gündemde olan isimlerden biri de Trezeguet. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan Mısırlı futbolcu ile Galatasaray formalı halini paylaştı. Diagne'nin bu paylaşımı çok sayıda etkileşim aldı.

Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönecek olan Mbaye Diagne sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.



Senagalli futbolcu, Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mahmoud Trezeguet ile olan fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraflardaki Galatasaray detayı ise gündeme oturdu. Mbaye Diagne, kendisiyle birlikte Trezeguet'in Galatasaray formalı halini paylaştı. 28 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



Mbaye Diagne'nin bu hareketi Trezeguet ile Galatasaray'da yeniden buluşacağı şeklinde yorumlandı.



İşte o paylaşım:





KASIMPAŞA'DA ZİRVE YAPTILAR!

Mbaye Diagne ve Trezeguet Kasımpaşa forması altında çok iyi bir performans göstermiş ve uyumlarıyla Süper Lig'e damga vurmuşlardı.

Senegalli santrfor Galatasaray'a transfer olurken, Trezeguet ise İngiltere Premier Lig'in yolunu tuttu.

Premier Lig'de küme düşme mücadelesi veren Aston Villa'da top koşturan Mısırlı yıldızın, takımı alt lige düşmesi durumunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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