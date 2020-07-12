Galatasaray Maicon'u takıma geri çağırdı!
Galatasaray'ın 1.5 yıl önce Al Nasr'a kiraladığı Maicon'un kulübüyle sözleşmesi bitiyor. Arabistan kulübü Brezilyalı oyuncuyu kadrosunda tutmak isterken, sarı-kırmızılı kulüp ise 31 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı. İşte detaylar...
Al Nasr, Maicon'un kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatılması için talepte bulundu. Galatasaray, Maicon'un bundan sonra Al Nasr ile antrenmanlara ve maçlara çıkması için bonservisinin alınmasını istedi.
GALATASARAY, MAICON'U GERİ ÇAĞIRDI
Galatasaray, Al Nasr'ın bu isteğe henüz olumlu yanıt vermemesi üzerine Maicon'u geri çağırdı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkmamasını istedi. Cuma gününe kadar takımla birlikte antrenmanlara çıkan Maicon, bu talep üzerine çalışmalarını özel bir spor salonunda devam ettirmeye başladı ve bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
5 AĞUSTOS'A KADAR VAKTİ VAR
5 Ağustos'ta tekrar başlayacak olan Suudi Arabistan Ligi için Al Nasr'ın Maicon'u kadrosunda tutmak istediği ve bu nedenle önümüzdeki günlerde Galatasaray ile tekrar görüşmelerde bulunacağı bilgisi verildi.
Galatasaray, 31 yaşındaki Maicon'u 2017'de Sao Paulo'dan 8 milyon euro'ya transfer etti ve Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 sezonluğuna kiraladı.
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