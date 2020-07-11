11 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mariano'nun menajeri açıkladı! Galatasaray'da maaş krizi

Menajeri açıkladı! Cimbom'da maaş krizi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'ın 2017 yazında Sevilla'dan kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mariano'nun menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Brezilyalı yıldızın menajeri, oyuncunun 4 aydır maaş alamadığını ve 'den 2 kulübün de ilgisi olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Sezonun sona ermesiyle beraber ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılardan oyuncusunun ayrılacağını açıkladı.

2 TÜRK KULÜBÜ VE MAAŞ KRİZİ...

Brezilyalı futbolcunun menajeri konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "2 Türk kulübünden transfer teklifi var. Galatasaray, oyuncumuza 4 aydır maaşını ödemiyor ve kontratı yenilemeyeceğiz." dedi.

BREZİLYA'YA MI DÖNÜYOR?

Öte yandan menajer Marcelo Robalinho, konuşmasının devamında oyuncunun Brezilya'ya dönebileceğini işaret ederken, "Brezilya Mariano için her zaman 1 numaralı olasılık oldu." ifadelerini kullandı.

Mariano, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 5 asist üretmişti.

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