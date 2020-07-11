Mariano'nun menajeri açıkladı! Galatasaray'da maaş krizi
Galatasaray'ın 2017 yazında Sevilla'dan kadrosuna kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mariano'nun menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Brezilyalı yıldızın menajeri, oyuncunun 4 aydır maaş alamadığını ve Süper Lig'den 2 kulübün de ilgisi olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Sezonun sona ermesiyle beraber Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun menajeri, yaptığı açıklamada sarı kırmızılılardan oyuncusunun ayrılacağını açıkladı.
2 TÜRK KULÜBÜ VE MAAŞ KRİZİ...
Brezilyalı futbolcunun menajeri konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "2 Türk kulübünden transfer teklifi var. Galatasaray, oyuncumuza 4 aydır maaşını ödemiyor ve kontratı yenilemeyeceğiz." dedi.
BREZİLYA'YA MI DÖNÜYOR?
Öte yandan menajer Marcelo Robalinho, konuşmasının devamında oyuncunun Brezilya'ya dönebileceğini işaret ederken, "Brezilya Mariano için her zaman 1 numaralı olasılık oldu." ifadelerini kullandı.
Mariano, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 36 maça çıkarken 5 asist üretmişti.
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