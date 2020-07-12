12 Temmuz 2020, Pazar

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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Galaatsaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılarda Nagatomo ve Onyekuru'nun ardından flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Öte yandan yıldız futbolcunun yeni takımının da belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 15:36
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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de kalan maçlarını kazanarak ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Corona virüsü salgınının ardından yaşadığı düşüşle zirve yarışından uzaklaşan ve matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon için çalışmalar hız kazandı.

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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Aslan, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Uzun süre gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bir başka Sivassporlu Emre Kılınç ile her konuda anlaşma sağladı.

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Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla sezon sonunda resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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