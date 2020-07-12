Fatih Terim'in prensi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yeni sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Galaatsaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda önemli değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılarda Nagatomo ve Onyekuru'nun ardından flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Öte yandan yıldız futbolcunun yeni takımının da belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 15:36 ABONE OL