12 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Falcao ve Lemina açıklaması

Fatih Terim açıkladı! Kalan 2 haftada...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

1-0'lık mağlubiyeti sonrası Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam sakatlıkları bulunan Rademal Falcao ve Mario Lemina'nın kalan son 2 haftada olmayacaklarını ifade etti.

'in 32. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve kötü gidişatı durduramadı. Avrupa şansını zora sokan Aslan, Süper Lig'de son 8 maçını kazanamadı; arkaya arkaya da 3 maçını kaybetti. Galatasaray teknik direktörlüğü kariyerinde ilk defa üst üste 8 maçtan galibiyet çıkaramayan , 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzüldüğünü vurgulayan Terim, "İstatistiklerimiz yerlerde, Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz. Herhalde yukarıda bir konum artık zor. Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor." dedi ve ekledi:

'EMİN'İ KURTARMAK İÇİN MAÇA ASILMALARINI BEKLERDİM'

"17 yaşındaki Emin hatalar yapacak. Bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama onu kazanacağız. Arkadaşlarının Emin'i de kazanmak için daha da çok asılmalarını beklerdim. Takım oyunu budur. Bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin."

'KİMSEYE MESAJ OLSUN DİYE KAPTAN YAPMADIM'

"Emin Bayram'ı kimseye mesaj olsun diye kaptan yapmadım. 9 senedir Galatasaray'da. Mesaj sadece Emin'e, 'Al bunu ve uzun yıllar devam et.' Ben zaten birçok gence forma ve kaptanlık verdim."

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'KRİTİK MAÇLARDA KEŞKE HEP BERABER OLSAYDIK'

"Falcao ve Lemina'nın son 2 haftada oynayacaklarını sanmıyorum. Daha kritik maçlarda keşke hep beraber olsaydık. Ancak oynayanların da, onların yokluklarını aratmaması lazım. Büyük takım, bu demektir."

'YABANCI-YERLİ FUTBOLCU OLMAZ!'

"Hayat insanı her şeyi gösteriyor. Benim ve Galatasaray'ın istatistikleri yerlerde. Kaybetmek değil ama vazgeçmek beni üzüyor. Hakem konusuna girmiyorum artık girmek istemiyorum. İyi Türk oyuncusu olan bir takımın, yerine yabancı oynattığını gördünüz mü? Yabancı-yerli futbolcu olmaz. Herhalde ortak bizim fikir yürüteceğimiz en son konulardan biri bu."

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