12 Temmuz 2020, Pazar

GALATASARAY

Arda Turan için flaş iddia! Galatasaray ile anlaştı

Arda için flaş iddia! G.Saray'la anlaştı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bir kulüple anlaşma sağlayamayan 'ın sarı-kırmızılı kulüple anlaştığı iddia edildi. İşte 33 yaşındaki oyuncunun sözleşme detayları...

İspanyol gazete AS'ın haberine göre Galatasaray'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Arda Turan, Galatasaray'dan maç başına 200 bin TL kazanacak.

Haberin detayları şu şekilde:

Arda Turan, Galatasaray'ın mali teklifini kabul etti. Bu anlaşmaya göre, 33 yaşındaki oyuncu oynayacağı her maç için 200.000 Türk Lirası (yaklaşık 26 bin Euro) kazanacak.

Galatasaray önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa Arda, 500 bin Euro (yaklaşık 3.8 milyon TL) bonus kazanacak.

Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer olmadan önce olduğu gibi Galatasaray'ın kaptanı olacak. Ligin bitmesinin ardından Arda Turan imzayı atacak.

Barcelona, 2015 yazında Arda Turan'ı 40 milyon Euro'ya transfer etmişti.

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