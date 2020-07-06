06 Temmuz 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı mumla arattı! 9 maçta...

Cimbom Muslera'yı mumla arıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Süper Lig'de ile oynanan maçta sakatlanan 'dan eldiveni devralan Okan Kocuk, sarı-kırmızılı takımın kalesinde alarm veriyor. 24 yaşındaki file bekçisi, Cimbom'da çıktığı 9 maçta toplam 16 gol yedi.

Galatasaray, 'yı arıyor. Sarı-kırmızılı takımla birçok başarıya imza atmış olan Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı sonrası işler istenildiği gibi gitmedi. Muslera'dan formayı alan Okan Kocuk beklenen performansı gösteremedi.

Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.

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