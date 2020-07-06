Galatasaray'da Okan Kocuk Muslera'yı mumla arattı! 9 maçta...
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera'dan eldiveni devralan Okan Kocuk, sarı-kırmızılı takımın kalesinde alarm veriyor. 24 yaşındaki file bekçisi, Cimbom'da çıktığı 9 maçta toplam 16 gol yedi.
Galatasaray, Fernando Muslera'yı arıyor. Sarı-kırmızılı takımla birçok başarıya imza atmış olan Uruguaylı file bekçisinin sakatlığı sonrası işler istenildiği gibi gitmedi. Muslera'dan formayı alan Okan Kocuk beklenen performansı gösteremedi.
Uruguaylı eldivenin yedeği Okan Kocuk bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Bu maçlarda kalesinde tam 10 gol gördü. Gelecek sezon Muslera'nın ilk devrede de olmadığı düşünüldüğünde hiç güven vermedi. Okan kupada da 4 mücadelede 6 gol yemişti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı