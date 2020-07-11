Galatasaray ile Ankaragücü 98. kez karşılaşıyor
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak Galatasaray, rakibiyle 98. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 98. kez birbirlerine rakip olacak.
Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.
Ankara'daki maçlar
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.
İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı.
Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.
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