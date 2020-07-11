11 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray ile Ankaragücü 98. kez karşılaşıyor

Galatasaray ile Ankaragücü 98. randevuda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 32. haftasında deplasmanda 'nün konuğu olacak , rakibiyle 98. kez karşı karşıya gelecek.

ile , 'de 98. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

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Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde 'da 48 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı.

Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

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En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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