Galatasaray İtalyan kaleci Mattia Perin'i gündemine aldı
Galatasaray, sakatlığı sebebiyle önümüzdeki sezonun ilk yarısında forma giymesi zor görünen Muslera'nın alternatifini İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Genoa ile kiralık kontratı sezon sonunda bitecek ve Juventus'a dönecek olan Mattia Perin için girişimlere başladı.
Ligi üçüncü sırada bitirip, Avrupa biletini garantilemek isteyen Galatasaray, kaleci arayışlarında ülke dışına çıktı. Muslera sonrası adayları inceleyen Cimbom, gözünü İtalya'ya çevirdi. Bonservisi Juventus'ta bulunan fakat Genoa'ya kiralanan Mattia Perin, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Bu sezon 14 maça çıkan ve 3 kez kalesini gole kapatan 27 yaşındaki kaleci Juve'ye dönmek istemiyor. Çünkü Szczesny dışında kalede Buffon da var.
YERLİLER DE LİSTEDE
Öte yandan Galatasaray'da Perin dışında yerli kaleci arayışları da sürüyor. Cimbom'da yerli kaleci adayları listesine Volkan Babacan, Sinan Bolat, Serkan Kırıntılı ve son olarak Mert Günok girmişti. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bir file bekçisi takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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