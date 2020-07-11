11 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao’nun belirsizliği sürüyor

Falcao’nun belirsizliği sürüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2020

Salgın sonrası yapılan ikinci maçta sakatlanan 'nun durumu belirsiz. Ankaragücü deplasmanında olup olmayacağı bilinmeyen Kolombiyalı isim bu hafta da oynamazsa tam 20'inci maçını kaçırmış olacak.

Salgın sonrası yapılan ikinci maçta sakatlanan 'nun durumu belirsiz. Ankaragücü deplasmanında olup olmayacağı bilinmeyen Kolombiyalı isim bu hafta da oynamazsa tam 20'inci maçını kaçırmış olacak. Galatasaraylı taraftarların bu duruma öfkeli olduğu biliniyor.
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