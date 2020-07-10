Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından büyük çöküş yaşayan ve birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı. Gelecek sezon çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim gözünü yeni sezona çevirdi. Takımdan ayrılacak isimlere de karar veren deneyimli teknik adam 2021'e çok farklı bir bir giriş yapmayı amaçlıyor.