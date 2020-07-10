10 Temmuz 2020, Cuma

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Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından büyük çöküş yaşayan ve birçok futbolcusu sakatlanan Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı. Gelecek sezon çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim gözünü yeni sezona çevirdi. Takımdan ayrılacak isimlere de karar veren deneyimli teknik adam 2021'e çok farklı bir bir giriş yapmayı amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 21:49
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Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'ne, şubatta ise Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın ligdeki şampiyonluk şansı da matematiksel olarak Alanya'da bitti.

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Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

Büyük umutlarla başlanan sezonda önemli transferler yapılsa da elde bomboş bir sezon kaldı.

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Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

Sürekli sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan Galatasaray, tam ligde ipleri alıp 8'de 8 yapmıştı ki corona virüsü darbesiyle toparlanamadı.

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Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

Kötü geçen sezondan büyük ders çıkaran Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim, yeni dönem öncesi ilk olarak takımdan ayrılacak futbolcuları belirledi.

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Fatih Terim'den operasyon! 3 imza birden...

BABEL VE DIAGNE'NİN BİLETİNİ KESTİ!
Başka takımlara kiralanan Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i sezon başına kampına alacak olan Fatih hoca, birçok isminse biletini kesti.

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