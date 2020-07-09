09 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Florin Andone ameliyat edildi

G.Saraylı yıldız ameliyat edildi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

Son dakika haberine göre; ile oynanan karşılaşmada sakatlanan , ameliyat edildi. , konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27. haftasında ile oynanan maçta sakatlanan Rumen forvet , ameliyat edildi.

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı takım şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncumuz Florin Andone, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Op.Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir diz ameliyatıgeçirmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda sağlığına ulaşmasını temenni ederiz."

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