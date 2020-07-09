Galatasaray'da Florin Andone ameliyat edildi

Süper Lig'in ikinci yarısına 8'de 8 yaparak giren Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi de yenmiş ve 21 yıllık hegemonyaya son vermişti. Corona virüsü salgını sonrasında ise Cimbom bambaşka bir görüntü çizdi ve çıktığı 6 maçta 13 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy galibiyetinden sonra galip gelemedi.