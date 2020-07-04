Yuto Nagatomo Al-Nassr'a!

Galatasaray'la sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak ülkesine dönen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun adı Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anılıyor.

Aslan ile önceki gün son idmanına çıkan ve gözyaşlarıyla veda eden Yuto Nagatomo'nun adı Al-Nassr ile anılıyor. Japol sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.

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