04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yuto Nagatomo Al-Nassr'a!

Yuto Nagatomo Al-Nassr'a!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'la sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak ülkesine dönen Japon futbolcu 'nun adı Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr ile anılıyor.

Aslan ile önceki gün son idmanına çıkan ve gözyaşlarıyla veda eden 'nun adı Al-Nassr ile anılıyor. Japol sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.

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