Fatih Terim: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın

4-1'lik Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Oynanan futboldan zevk aldığını ancak skordan memnun olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam TFF'ye de tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldukları maçta skordan değil ama takımının oynadığı futboldan zevk aldığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın" dedi.

"4-1'LİK SKORA HERKES HAYRET EDER"



Maçın 4-1 bitmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Terim, "Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli. Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"YABANCI KURALININ DEĞİŞECEĞİNİ BAŞKA KULÜPLER AÇIKLAMIŞTI!"



TFF'nin yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Fatih Terim, "Sağ olsun TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce, başka kulüpler tarafından. Daha önce bu algı yapıldı zaten. Siz bilmiyor muydunuz? Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak, yasaklanarak bir büyüme olmamıştı. TFF ne derse şu anda uyacağız ancak problemin nerede olduğunu bulmamız lazım. Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu! Bunu iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak düşünmemiz lazım. Yabancı sınırlaması yoktu, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan 4 tane stoper gönderdik, Ozan'ı 11 milyon euroya satamazdık mesala! Sorun bu değil, sorun altyapıda! Şimdi herkes hazırlansın... Her şeye uyacağız ama umarım doğru bir karardır" dedi.

