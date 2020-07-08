Fatih Terim: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
4-1'lik Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Oynanan futboldan zevk aldığını ancak skordan memnun olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam TFF'ye de tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldukları maçta skordan değil ama takımının oynadığı futboldan zevk aldığını söyledi.
Deneyimli teknik adam, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın" dedi.
"4-1'LİK SKORA HERKES HAYRET EDER"
Maçın 4-1 bitmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Terim, "Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli. Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
"YABANCI KURALININ DEĞİŞECEĞİNİ BAŞKA KULÜPLER AÇIKLAMIŞTI!"
TFF'nin yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Fatih Terim, "Sağ olsun TFF yeni açıkladı ama açıklanmıştı 3-5 ay önce, başka kulüpler tarafından. Daha önce bu algı yapıldı zaten. Siz bilmiyor muydunuz? Dünyanın hiçbir yerinde kısıtlanarak, yasaklanarak bir büyüme olmamıştı. TFF ne derse şu anda uyacağız ancak problemin nerede olduğunu bulmamız lazım. Ne demek yerli oyuncu, yabancı oyuncu! Bunu iyi oyuncu, kötü oyuncu olarak düşünmemiz lazım. Yabancı sınırlaması yoktu, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan 4 tane stoper gönderdik, Ozan'ı 11 milyon euroya satamazdık mesala! Sorun bu değil, sorun altyapıda! Şimdi herkes hazırlansın... Her şeye uyacağız ama umarım doğru bir karardır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı