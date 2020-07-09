09 Temmuz 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Muslera'yı mumla arıyor!

Cimbom Muslera'yı mumla arıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

maçında sakatlanan ve uzun süre sahalarda yer alamayacak 'nın yerine kaleye geçen Okan Kocuk, sarı-kırmızılı takımda sahaya çıktığı 6 maçta 14 gol yedi.

Cimbom, 'in 27. haftasında oynanan Rizespor maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni vermemişti. Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 6 maçta 14 gole engel olamadı. , Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı maçında da kalesinde 3 gol görmüştü. Dün de topu filelerinden 4 kez çıkaran 24 yaşındaki eldiven, bu sezon forma giydiği 10 maçta toplam 20 gol yedi. Aslan, corona virüsü arası sonrası ligde en çok gol yiyen takım konumunda. (Fotomaç)

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