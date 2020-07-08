Süper Lig: Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrılırken, Cimbom'un 3 puan hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrılırken, Cimbom'un 3 puan hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Ev sahibi ekipte golleri 43. ve 45+2. dakikada Cisse, 90'da Bakasetas ve 90+6'da Mustafa Pektemek attı.

Galatasaray'ın tek golü ise 45+3'te Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 51'e çıkarırken, Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Marafona'dan döndü. Alanyasporlu futbolcular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

14. dakikada sağ kanattan Juanfran, Bakasetas'a topu çıkardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci Okan Kocuk kornere çıkardı.

20. dakikada Galatasaray maçın en net pozisyonunu yakaladı. Orta sahadaki pres sonucunda topla buluşan Ömer Bayram, soldan rakip ceza sahası yayı çizgisine yakın bölgedeki Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Efecan Karaca çizgiye inerek ceza sahasına yerden ortaladı. Cisse, rakip oyunculardan önce dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 1-0

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta sahada Seri'nin sektirdiği topla bulaşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 2-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı bire indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda pasını daha uygun durumdaki Adem Büyük ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

51. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

74. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top direkten döndü.

80. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'in sert vuruşu ağları havalandırdı. 3-1

90+5. dakikada Alanyaspor sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Juanfran'ın ortasıyla topa iyi yükselen Mustafa Pektemek vurduğu kafaya topu filelerle buluşturdu. 4-1

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse.

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Belhanda, Seri, Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Adem.

DİĞER