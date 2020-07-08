08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yanıt!

Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yanıt!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 31. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Sarı kırmızılı ekipte Tenik Direktör , karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz."

"Son ana kadar görev verilmesi halinde 'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım."

"Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin ağabey gibi, Coşkun ağabey gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor."

"Rahmetli babam, rahmetli Metin ağabeye "Oğlum sana emanet" demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu."

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