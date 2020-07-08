Fatih Terim'den ayrılık iddialarına yanıt!
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı ekipte Tenik Direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz."
"Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım."
"Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin ağabey gibi, Coşkun ağabey gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor."
"Rahmetli babam, rahmetli Metin ağabeye "Oğlum sana emanet" demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu."
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