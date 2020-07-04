04 Temmuz 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda'ya Hamdallah engeli! "Gelmesin"

Belhanda'ya engel! Gelmesin
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

sezon sonunda Younes 'yı Al-Nassr'a satıp yeni sezonun kaynağını Faslı yıldızdan gelecek parayla oluşturmayı planlıyordu. Fakat transferin önüne flaş bir isim geçti.

Aslan Younes 'yı Al-Nassr'a satmayı planlıyordu. Ancak bu planına takımın golcüsü Hamdallah'ın engel koyduğu belirtildi. Al-Watan'ın haberine göre Hamdallah, 2019'da Fas Milli Takımı'nda kavga ettiği Belhanda'yı istemediğini yönetime iletti ve transferin önüne set çekti.

Yuto Nagatomo Al-Nassr'a! haberin devamı

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