Belhanda'ya Hamdallah engeli! "Gelmesin"

Galatasaray sezon sonunda Younes Belhanda'yı Al-Nassr'a satıp yeni sezonun kaynağını Faslı yıldızdan gelecek parayla oluşturmayı planlıyordu. Fakat transferin önüne flaş bir isim geçti.

Aslan Younes Belhanda'yı Al-Nassr'a satmayı planlıyordu. Ancak bu planına takımın golcüsü Hamdallah'ın engel koyduğu belirtildi. Al-Watan'ın haberine göre Hamdallah, 2019'da Fas Milli Takımı'nda kavga ettiği Belhanda'yı istemediğini yönetime iletti ve transferin önüne set çekti.

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