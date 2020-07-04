Galatasaray'da Henry Onyekuru sıkıntısı bitmedi
Galatasaray'da Henry Onyekuru defteri kapanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Monaco ile arasında yaşanan ödeme sıkıntısı bir türlü halledilemedi ve Nijeryalı oyuncunun bugün Fransa'ya dönmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru defteri resmen kapanıyor. Monaco kulübü ile yaşanan ödeme krizi yüzünden yaşanan sıkıntı bir türlü tatlıya bağlanamadı. En son 30 Haziran'da idmana çıkan ve Florya'daki eşyalarını toplaması için şoförünü yollayan Nijeryalı futbolcu, bu akşam saat 20.00 uçağı ile Türkiye'den ayrılacak. G.Saray, maddi konularda sıkıntı yaşanmadığını ifade etmiş olsa da, Fransa ekibi ile olan kiralama bedelinin ikinci taksidinin (375 bin euro) ve futbolcuya ödenecek 2 aylık ücretin sıkıntı yarattığı ve çözülemediği öğrenildi. Abdurrahim Albayrak'ın görüşme tekliflerine, Onyekuru'nun cevap bile vermediği öğrenildi. • Savaş ÇORLU
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