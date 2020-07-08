08 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek

Galatasaray'dan Ryan Donk'a yeni sözleşme
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Galatasaray'da teknik direktör 'in Joker oyuncusu olarak gösterilen Ryan Donk'un durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı takım başarılı savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.

Galatasaray'da, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor.

Teknik direktör , sezonun ikinci yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim.

Sabah'ta yer alan habere göre sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un garanti parası 1.5 milyon Euro'nun altına çekilecek. 1+1 yıllık imzayı atacak 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2020-21 sezonunda belirlenen maç sayısına ulaşırsa sözleşmesindeki +1 opsiyon devreye girecek.

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